Heftige uitzending Danny op Straat over politie bij gezinsdrama Etten-Leur: ‘Ik ga u een heel vervelend bericht brengen’

‘Holy shit’, reageert Ghosen als hij het nieuws over de portofoon hoort. De spanning loopt op als ze bij het huis aankomen. Het is dan nog niet bekend dat de verdachte in de zaak, Onur K. (33) op de vlucht is geslagen.



Met kogelwerende vesten, getrokken pistolen én mondkapje wegens het coronavirus, gaat een groep agenten naar binnen. Ook de brandweer gaat mee, om eventuele giftige gassen te meten.



Wat zij binnen aantreffen, gaat door merg en been, ook voor de tv-kijker. Die ziet niet wat er binnen gebeurt, maar agenten doen over de portofoon indringend nauwkeurig verslag.



‘Hier liggen twee kinderen en één vrouw. Overleden’, klinkt het zakelijk, maar de woorden komen keihard binnen. En even later: ‘Overleden, alledrie. Daar ook één.’ Als de woning is doorzocht komen de agenten bleek weer naar buiten.