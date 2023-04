Heike en Willy stoppen als ziekenhuiskappers: ‘Zo’n knipbeurt is soms best emotioneel beladen’

Pleidooi om met kastanje­kap Baroniel­aan te wachten, maar Breda zegt nee: ‘Helaas, maar te gevaarlijk’

BREDA - De roep om nog even te wachten met het kappen van enkele grote kastanjes in de Baronielaan klinkt steeds luider. Toch zet het stadsbestuur van Breda door: de kastanjes laten staan is gewoon te gevaarlijk.