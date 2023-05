Heilland Festival in Xinix met veel metal

Boek met histori­sche ruilplaat­jes en oude filmpjes van Rucphen: ‘Een feest van herkenning’

RUCPHEN - Supermarkten die plaatjes uitgeven van leden van plaatselijke clubs, dat is een bekend fenomeen. Supermarkt Plus Manniën gooit het over een andere boeg en begint met de uitgifte van plaatjes met historische foto’s van Rucphen, Sprundel, Zegge, Schijf en Sint Willebrord.