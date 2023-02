Helaas pindakaas! De Pindakaaswinkel is weg uit Den Bosch

indebuurt.nlPindakaas met koffie en zeezout of met knoflook en gebakken ui? Bosschenaren kochten het goedje in allerlei smaken bij De Pindakaaswinkel aan de Hooge Steenweg. Slecht nieuws voor de liefhebbers, het pand staat inmiddels leeg.

Potdichte deuren en een briefje op het glas. Veel meer valt er niet te zien bij De Pindakaaswinkel. Alle potjes met verschillende smaken pindakaas zijn verhuisd. Dikke pech voor Bosschenaren, de winkel vertrok naar Eindhoven.

Helaas pindakaas

Op het briefje is namelijk te lezen dat De Pindakaaswinkel zich nu aan het Stationsplein 22-11 in Eindhoven bevindt. Die vestiging ‘bij de buren’ is momenteel de enige winkel in Brabant, want de speciaalzaak ging ook weg uit Tilburg.

Langer dan een maand

De Pindakaaswinkel zou eerst maar een maandje in Den Bosch zitten, zo schreven wij in 2020 kort na de opening. Uiteindelijk zat De Pindakaaswinkel iets langer dan twee jaar in Den Bosch.

