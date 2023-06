Helder weer in Den Bosch vandaag

Wel of geen medehuur­der? Partijen steggelen bij rechter over toekomst woning op landgoed Croy

EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL – Woonden de dochter en haar man in bij hun moeder en komen ze, nu ze is overleden, in aanmerking als medehuurder óf was hier geen sprake van en moet de woning worden ontruimd? Met deze vraag worstelde de voorzieningsrechter in Eindhoven tijdens een kort geding.