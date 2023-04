Helenaveen heeft nog maar een korte, maar unieke en rijke geschiedenis

Negen bestuur­ders betrapt op rijden onder invloed in Son: acht gebruikten drugs, één dronk te veel alcohol

SON - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag negen bestuurders aangehouden die reden onder invloed bij Ekkersrijt in Son. Eén bestuurder had te veel alcohol gedronken, acht van de arrestanten hadden drugs gebruikt.