Helmonders die hulp nodig hebben moeten soms maanden wachten; sociale teams kunnen werk niet aan

Komt ‘de grootste sauna van Brabant’ er toch? Plannen voor doorstart in Chaamse bossen

CHAAM - Het was een flinke klap toen de Raad van State vorig jaar een streep zette door een nieuw te bouwen wellnessresort met hotel en restaurant in Chaam. De twee initiatiefnemers zetten door. Nu is er een nieuw plan voor een iets kleinere locatie.