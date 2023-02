Helvoirt viert 55-jarig jubileum Keiespellersdurp met 200 pagina's dik geschiedenisboek over carnaval

Het officiële jubileum van het georganiseerde openbare carnaval in Keiespellersdurp was namelijk vorig jaar maar kon toen vanwege coronabeperkingen niet voluit worden gevierd. ,,En voor het boek kwam zoveel informatie los. Om iets moois te kunnen presenteren, hadden we dat extra jaar ook wel nodig”, schetst Edwin Pijnenburg van de ‘confettiverzamelaars’. De werknaam van de samenstellers van ‘Hét Helvoirtse boek, stront op straat, 55 jaar aan klinkende verhalen uit Keiespellersdurp’.

Unieke beelden carnavalsoptochten

Het boek staat vol kleurrijke foto’s en wetenswaardigheden. Hoe de georganiseerde carnaval in 1967 in Helvoirt is ontstaan. Hoe de voetbalclub, harmonie en KJM (Katholieke Jonge Middenstand) zich verenigde tot ‘de Keiespellers’ en over de inspirerende, energieke inzet van de eerste Prins ‘Bart d’n Urste’ (Bert de Vaan). ,,En het Kenderkarnaval, de verenigingen en prinsen, evenementen, de optochten en het tonpraoten. Het mooiste vind ik zelf de buurtverenigingen die vroeger samen deelnamen aan de optocht. De een had geld, de ander stelde een ruimte beschikbaar, de mannen timmerden en schilderden en de vrouwen maakten kleding. Iedereen was betrokken, dat was echt heel waardevol en bijzonder.”