Henk Boerekamp geeft voorzittershamer KBO Hei over aan Anne van der Meer

Linden wil hulp bieden aan gezond­heids­cen­trum in Oekraïne en zoekt geldschie­ters

LINDEN - Er is al een kleine 2.000 euro binnen, maar als het aan de geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Linden ligt, wordt dat bedrag verdubbeld. Doel: het kopen van een stroomaggregaat voor het gezondheidscentrum in het Oekraïense Chyhyryn.

14:44