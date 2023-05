Hennie Fransen gildekoning

Samen in geweer tegen personeels­te­kort zorg: direct salaris en opleiding betaald

Het tekort aan zorgpersoneel is groot. Dichterbij in Gennep, Pantein in Boxmeer en GGZ Oost-Brabant gaan hier samen iets tegen doen. Met Gilde Opleidingen in Venray gaan ze nieuwe verpleegkundigen opleiden.