Leuk feitje: zo zijn studentenverenigingen ontstaan in Tilburg

indebuurt.nl Aha! Dus dit gebeurt er met Bergse opslag­boxen waarvan de huur niet wordt betaald

When storage units are abandoned… Deze zin heb je vast weleens gehoord bij het Amerikaanse tv-programma Storage Wars. In dit programma wordt de inhoud van verlaten opslagruimtes geveild. Gaat dat bij opslagboxen in Bergen op Zoom ook zo?