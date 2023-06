Hernieuwde zorgen bij Moerdijkers over oprukkende industrie: ‘Leefbaarheid met hand en tand verdedigen’

Vervuild water door chemiebe­drijf Chemours ook gevaar voor Brabant: ‘Wij zijn het afvoerput­je’

Het water rondom chemiebedrijf Chemours in Dordrecht blijkt uit metingen in een omtrek van zeker 15 kilometer zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. Wat betekent dat voor het Brabantse water? Harm Blom, boswachter van Staatsbosbeheer in de Biesbosch, uit zijn zorgen. „Wij houden er rekening mee dat de Biesbosch nog meer verontreinigd is dan we al dachten.”