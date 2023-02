Het Boxtel van Mieke Daniëls: ‘Het kost energie, maar je krijgt er meer energie voor terug’

,,Houd de gewichten achter je en probeer je kin boven je bovenbenen te houden.” Vol enthousiasme coacht Mieke Daniëls in het Dommelbad een van de drie groepen van ZIOL, Zwemmen Is Onze Lust. Dat doet ze al sinds 1976.

,,ZIOL is in dat jaar opgericht vanuit SWOBEL, Stichting Welzijn Ouderen Boxtel, Esch en Liempde, een initiatief van enkele Esschenaren", weet Daniëls. ,,We zaten toen in de Spetterhoek bij De La Salle. En later in Den Haagakker.”

Lief en leed

Samen met twee andere coaches ging Daniëls drie groepen ZIOL-leden begeleiden van wie sommigen geen diploma hadden. ,,Nadat ze die hadden behaald, bleven ze. We hebben iemand die er al 43 jaar bij zit. Het is echt een bijzondere groep, meer een soort kennissenkring, mensen met wie je leef en leed deelt. We barbecueën één keer per jaar samen.”

Quote We zijn dringend op zoek naar tien nieuwe leden Mieke Daniëls Terwijl Daniëls de volgende oefening voordoet, praat ze in rap tempo verder. ,,Ik coach het aquazwemmen, waarbij je alle spiergroepen traint. Dan heb je nog een trimgroep die – met een andere coach – banen trekt. En een groep die zonder begeleiding in het kleine warme bad bezig is. Je kunt per keer kiezen bij welke groep je je wilt aansluiten. We trainen altijd op donderdagavond.”

Even later staat Daniëls de derde oefening voor te doen. ,,Nu op de gewichten gaan zitten en je armen ronddraaien.” Net als bij de meeste andere verenigingen is ook het aantal ZIOL-leden sinds de coronacrisis in aantal flink afgenomen. ,,De drie groepen bestonden in totaal uit zestig mensen – met dat aantal kun je het financieel bolwerken, anders niet – en na de crisis waren er nog maar 45 leden over. Inmiddels zijn er weer zeven mensen bij gekomen. We zijn nog dringend op zoek naar tien nieuwe leden.”

Daniëls zit letterlijk nooit stil. Ze gaf gym in verzorgingshuis Simeonshof en doet dat nog steeds in Sint-Oedenrode. ,,Heerlijk om te doen en fijn dat mensen bepaalde bewegingen beter kunnen uitvoeren dankzij de oefeningen.” Verder helpt ze vluchtelingen met Nederlands en leidt een praatgroep in Den Bosch. ,,Ik kom dan altijd opgewekt weer thuis. Het kost energie, maar je krijgt er meer energie voor terug.” Al met al is haar week gevuld. ,,Ik hoop het nog lang te mogen doen.”

Trots:

,,Dat veel mensen van ZIOL al zo lang meedoen. De meesten hebben een certificaat dat ze al 25 jaar lid zijn. En ik ben er ook trots op dat de vluchtelingen vooruitgaan met hun taalvaardigheid. Mooi dat je met zijn allen andere mensen verder kunt helpen.”