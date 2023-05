Het gaat wéér moeizaam, maar Sparta’25 is dan toch kampioen: ‘Wij betalen geen cent, dat is het mooie’

FC Twente toont topvorm in aanloop naar play-offs en heeft geen kind aan RKC Waalwijk

FC Twente liet in aanloop naar de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League geen spaan heel van RKC Waalwijk. In Brabant scoorde Twente liefst vijf keer. RKC kan zich nog plaatsen voor de play-offs, maar die zijn door de ruime nederlaag verder uit zicht geraakt.