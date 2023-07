Het hele Pleintje gaat uit zijn dak bij Engelbewaarder

HOOGERHEIDE - Ralph van Den Bergh is een man met een missie. En die missie is dat er meer leven in de brouwerij moet komen in zijn woonplaats Hoogerheide. Van den Bergh is uitbater van café ’t Pleintje op Het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide, en zondagmiddag hield hij voor zijn bruine café een muziekmiddag met als uitsmijter de zanger Marco schuitmaker en dj Dave die het publiek opwarmde.