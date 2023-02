Het meest knotsgekke evenement van het Oosterhoutse carnaval: ‘Joh, we doen ook maar gewoon wat’

OOSTERHOUT - Ietsjes flabbergasted neemt Jinthe Karel (6) de Aanmoedigingsprijs in ontvangst op het podium voor Eeterij d’n Bal. Zojuist fietste ze vier rondjes met haar fietsje om het blokje huizen en nu is ze plots €11,11 rijker?

Het kan allemaal bij de Ronde van het Rutselbos, het meest knotsgekke evenement van het Oosterhoutse carnaval. 28 deelnemers of groepjes stonden aan de start, een drietal Draken ging er met de hoofdprijs vandoor. €7500,- de man. Of dat op waarheid berust, laten we even in het midden.

Meer en meer bezoek

Voordat je het weet, ben je te laat bij dit mini-evenement, dat toch uitgegroeid is tot een populair onderdeel. Slechts enkele minuten duurt het, maar de wielerronde mag op meer en meer bezoek rekenen. Al 66 jaar wordt het hier georganiseerd. Al 66 jaar gaat het he-le-maal nergens over. Al 66 jaar is het reden voor volop hilariteit. En omdat het zo’n speciale editie is, hebben buurtbewoners een prent uit de historie achter hun raam geplakt. Want hoe niet serieus het evenement ook is, het is wel hún evenement. En daar is men trots op. Ad de Gast somt de spelregels op: ,,Het moet een fiets zijn. Er mag geen motortje op zitten. Het begint om 13:11. En er zijn vijf prijsjes. Joh, we doen ook maar gewoon wat”, grijnst hij.

Onderdeel van de Vuelta

Het zal wel, maar het klopt ook. Vlak voor één uur is de Bakkerstraat gewoon nog de Bakkerstraat. En plots is het er razenddruk en wordt er volop onzin verkondigd vanaf het podium. Dat de Ronde van het Rutselbos volgend jaar onderdeel is van de Vuelta. De meesten komen ook pas aangestiefeld als de Ronde allang en onopgemerkt voorbij is.

De vader van Jinthe heeft het prijzengeld allang opgeborgen, maar of ze toch even kan poseren voor de foto? De twee briefjes van vijf en het muntgeld stralen haar tegemoet. Wat gaat ze ervan kopen? Barbiespullen. En dan is het evenement binnen enkele minuten gewoon helemaal voorbij.

En start ietsjes verderop, vanuit de Heuvel, de Kinderkopkesoptocht. 103 kinderen lopen mee, maar toch is ook deze tocht voorbij voordat je het door hebt. Er hebben zich dit jaar slechts 14 groepen aangemeld, die daarmee dus wel wat groter in omvang zijn. ,,Dit was een heel druk carnavalsjaar. Je ziet ook erg veel volk aan de kant van de weg”, vertelt Thomas Vink. Hij organiseert de optocht al elf jaar en neemt afscheid. ,,Het is ontzettend dankbaar werk, maar mijn eigen kinderen lopen ook mee. Dat mis ik nu, dat doet best wel pijn. Dat wil ik vanaf volgend jaar anders doen”, legt hij uit.

Moeder in een boevenpak

Het eerste bochtje van de tocht blijkt al een taaie. De bestrating aan de Heuvel is ietsjes aangepast en is nog niet berekend op carnavalswagens, ook niet van deze geringe omvang. Al snel wordt er een verkeersbord uit de grond gehaald, zodat alles doorgang kan blijven vinden.

Bijna aan het einde rijdt politieman Bram Settels, in z’n fraai zelf gemaakte politiewagen. Z’n moeder loopt in een boevenpak en met een kassa voor hem uit. ,,We hebben drie weken geleden een tentje in de tuin gezet en zijn ermee bezig gegaan. De regen heeft het wel wat beschadigd en…”, maar dan is Bram dit oponthoud beu. ,,Mam!”, en hij drukt een knopje in. De sirene van zijn wagentje gaat. Wieuwwieuw. Bram trekt een pistool, de dievegge geeft zich schuldbewust over. Ook hun optocht is daarmee begonnen.

Volledig scherm Kinderoptocht Oosterhout, een kleurrijk geheel. Met veel confetti © Pix4Profs/Edwin Wiekens