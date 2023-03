Het OV staakt, dus Daan en Ryan zoeken een lift: ‘Het is 3 uur met de fiets!’

Teleurge­stel­de zorgmede­wer­kers de straat op in Geldrop: ‘Dit is geen feestje’

GELDROP - ,,In de coronatijd applaus. Nu stank voor dank.” Zo voelen ze dat in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het zorgpersoneel is zwaar teleurgesteld over de cao-onderhandelingen. In Geldrop ging het Anna Ziekenhuis-personeel daarom in protest de straat op. Daarbij klapten ze maar voor zichzelf.