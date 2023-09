Het regent afzeggingen in Hank, maar Bas Tietema heeft goed nieuws te melden: ‘Tietema leert je koersen zonder onderbroek’

Van Erp is op zijn plek bij vernieuwd HVCH: ‘Wil mezelf laten zien op de topscorers­lijst’

Na een ietwat teleurstellend verlopen seizoen bij OSS’20 is Jari van Erp in Heesch weer helemaal opgebloeid. Na drie speelronden staat de teller van de Geffense spits al op vijf doelpunten. De openingstreffer die Van Erp tegen GOES maakte, bleek achteraf slechts goed voor de statistieken: 2-5. ,,Het was echt enorm zwaar.”