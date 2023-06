Het Smakenrad straks naast de Sint-Jan? De eigenaar zou het maar wat graag willen

Leuk, dat gepuzzel voor nieuwe stationsom­ge­ving, maar inwoners Best hebben vooral zorgen over verkeer

BEST - Heel in de verte heeft het stappenplan om tot de nieuwe stationsomgeving in Best te komen iets weg van SimCity. Het computerspel waarbij de speler zelf zijn ideale stad kan bouwen. Voordat het zover is, zijn er nog fikse knopen door te hakken: waarom moet straks al het verkeer via de Stationsstraat bijvoorbeeld?