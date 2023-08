Het Spookslot is er niet meer, de documentaire wel: ‘Het was een attractie met het echte Eftelinggevoel’

WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Het Spookslot staat al even niet meer in de Efteling, een making-of is er nooit geweest. Tot nu. Dit weekend gaat de documentaire Spookslot, de historie van Station Halfweg in première. ,,Toen we hoorden dat het Spookslot werd gesloopt, hadden we plots haast.”

De plannen lagen er namelijk al, vertellen Marwin van de Hoeve en Sander Roeling. Nadat de twee Eftelingfans een twee uur durende documentaire hadden gemaakt over de bouw van de Fata Morgana in 2021 - inmiddels al meer dan 200.000 keer bekeken op Youtube - wisten ze dat het Spookslot de volgende kon zijn. Ook van die attractie was nooit een making-of gemaakt. Zoiets gebeurt tegenwoordig standaard. En het is toch een van de oudste (uit 1978, red.), originele attracties van het park.

Dat het best een moeilijk verhaal zou worden wist het duo van Eftelingfansite De Vijf Zintuigen ook al. ,,Je gaat nog wat verder terug in de tijd”, vertelt Roeling. ,,Dus zijn er nog minder beelden beschikbaar. Van de bouw van de Fata Morgana was een band met ruwe beelden. Maar hoe moeten we een docu over de bouw van dit slot gaan visualiseren? Hoe krijgen we meer in de documentaire dan wat pratende hoofden? Daar waren we nog een beetje over aan het nadenken.”

Een shock

Toen kwam de aankondiging van de Efteling: het Spookslot gaat plat. Het gonsde de dagen ervoor al een beetje. Roeling: ,,Toch was het wel een shock. Het hoge woord was eruit. Misschien was het niet verrassend, maar het gaat dus wel om een attractie met het echte Eftelinggevoel.”

Eentje waar voor Van de Hoeve nog wat emotionele waarde aan hangt. ,,Zelf durfde ik nooit in spookhuizen. Toen ik 13 was, wilde ik naar de Efteling. Mijn moeder wilde alleen gaan als ik ook in het Spookslot ging. Zo heb ik mijn angst overwonnen.”

Meer tijdsdruk

Een paar dagen na de aankondiging dat het slot dicht ging, zitten de in totaal zeven documentairemakers al bij elkaar. Roeling: ,,We wilden iets maken, maar niemand wist hoe lang we nog hadden. Wat was de planning van de Efteling? Wanneer gaat het slot dicht? Wanneer wordt het gesloopt?”

Lees verder onder foto: uren doken ze in de archieven en spraken ze met mensen

Volledig scherm In het Spookslot. © Efteling

Daarmee begon dezelfde megaklus als bij de documentaire over de Fata Morgana, maar nu onder meer tijdsdruk. Uren doken ze in de archieven en spraken ze met mensen over de plannen, ideeën, schetsen, ontwerpen, bouw, de verschillende shows en uiteindelijk de sluiting. De trots is dat ze toch een 8mm-film hebben gevonden van de bouw. Van de Hoeve: ,,Die lag al 44 jaar op zolder, gelabeld als afval. Daar staat toch 40 minuten van de bouw op.”

Openingsact

Ook gaat Van de Hoeve naar Londen om te kijken wat er nog ligt bij de Britse theatergroep The Phantom Captain, dat een openingsact verzorgde in 1978. ,,Daar lagen nog allemaal foto’s en dia’s van de act in de openingsdagen van het slot, net als alle communicatie met de Efteling. Zelfs de Eftelingarchivaris vond dat wel mooi: daar wisten ze eigenlijk ook niet waarom nu per se deze groep uit Engeland overkwam.”

Lees verder onder trailer: ze wilden Kate Bush ook graag spreken

In totaal interviewen ze rond de vijftien mensen, ook ín het Spookslot. Mensen die betrokken zijn bij de techniek, de bouw en de muziek. Wie ze niet voor de camera kregen? Kate Bush.

Bush reageerde niet

Zij nam een special op in het Spookslot, nog voor de attractie open was. De 20 minuten aan muziek werden uitgezonden enkele dagen na de opening, waarmee de wereldster op 19-jarige leeftijd haar eerste televisieoptreden in Nederland had. Roeling: ,,Uiteraard hebben we dat ook geprobeerd, op verschillende manieren. Maar zelf heeft ze helaas niet gereageerd op onze pogingen.”

Uiteindelijk resulteert het in documentaire van twee uur waarin de hele geschiedenis van het Spookslot wordt verteld. Ideeën voor een nieuwe documentaire zijn er nu nog niet. Van de Hoeve: ,,Van de latere attracties is dus vaak een making-of gemaakt of is er al erg veel informatie beschikbaar.”

Gebouw viel bijna uit elkaar

Ergens begrijpen ze de keuze van de Efteling wel. Dat er zoveel ophef kwam over de sloop, hadden de twee fans dan ook niet helemaal zien aankomen. Roeling: ,,Dat bijvoorbeeld de heemkundekring zich ermee ging bemoeien, terwijl je als fan ook wel kon zien dat het gebouw bijna uit elkaar viel. Delen zijn letterlijk van piepschuim gemaakt. Ga je dan zoveel investeren voor dezelfde attractie?”

Al voelen de twee dezelfde nostalgie over de attractie uit de begintijd van de Efteling. Toch zien ze ze ook wel uit naar de nieuwe Danse Macabre. Roeling: ,,Een van de geïnterviewden zei tijdens het interview in het Spookslot al: kijk naar de show en stel je dan voor dat je er middenin zit? Dat is toch mooi.”

De documentaire ‘Spookslot, de historie van Station Halfweg’ is zaterdag en zondag te zien Theater De Leest in Waalwijk. De twee voorstellingen op zaterdag zijn uitverkocht, voor de twee extra voorstellingen op zondag zijn nog kaarten beschikbaar. Station Halfweg is overigens de werknaam van de attractie, die halverwege het park is gebouwd.