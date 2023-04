Het sporthart van Bas Rongen klopt nog steeds

Miranda Goedemans is de nieuwe dorpsonder­steu­ner voor Lieshout

LIESHOUT - Miranda Goedemans is de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. Miranda volgt Bart Heldens op die inmiddels een managementfunctie bekleedt binnen de LEV-groep. Miranda is, naast dorpsondersteuner van Lieshout, ook de coördinator voor het ouderenwerk in Laarbeek en bezet het steunpunt voor Mantelzorg.