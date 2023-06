Het treintje van Eelke Kleijn versnelt op het spoor bij Club Smederij

Was fipronil in auto Lage Mierdenaar voor siertelers of zat het in an­ti-vlooienmid­del voor zijn honden?

LAGE MIERDE - ,,Ik ga niet betalen en geen werkstraf uitvoeren, want ik heb niks gedaan.” Een man uit Lage Mierde is stellig. Zijn advocaat noemt hem narrig, maar dat wil nog niet zeggen dat hij handelde in het verboden fipronil.