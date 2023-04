Het verdwenen straatje van Johannes Vermeer, geschilderd door Titus Meeuws, in Den Bosch te zien

EropuitKenners gaan er al lang van uit dat Johannes Vermeer naast zijn wereldberoemde Straatje nóg een dergelijk straatbeeld schilderde, een doek dat al eeuwen zoek is. Kunstenaar Titus Meeuws schilderde dit ‘verdwenen’ straatje, dat nu te zien is in Museum Slager in Den Bosch.