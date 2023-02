Het verenigingsleven op de 10-jarige Bolle Akker in Erp bloeit weer op: ‘Altijd de nodige helpende handen’

Die mop van die boom en dat laadperron: ongemak bij verhuizing naar gemeen­schaps­huis Asten

ASTEN – Kent u die van die boom en dat laadperron? Het klinkt als een mop, maar bij het nieuwe gemeenschapshuis in Asten speelt de situatie echt. Een boom staat in de weg als verenigingen over drie weken verhuizen naar ’t Kwartier.

