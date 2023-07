Heukelomse melkveehouder mag beoogde grond voor Pannenschuur toch nog niet verkopen

met video Auto zwaar beschadigd door brand op parkeer­plaats in Best, politie onderzoekt oorzaak

BEST - Wie het voertuig van de voorkant ziet, zou niet zeggen dat het een auto is. Zo zwaar is een wagen in Best in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd door een brand. De brandweer kon de brand op een parkeerplaats aan de Nieuwstraat snel blussen, maar de wagen was niet meer te redden.