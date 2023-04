Heusden is een beetje ‘ongehoorzaam’ en reikt deel lintjes al eerder uit

Nu is de burgemees­ter zélf aan de beurt: Negen lintjes in Vught, waaronder twee Ridders

VUGHT - Een extra lastige klus dit jaar in het gemeentehuis in Vught, de lintjesregen. Want hoe zorg je ervoor dat de spil in het web niet te weten komt dat hij zélf een lintje krijgt? Gespeeld of niet, de verrassing was er gisterochtend niet minder om, toen Commissaris van de Koning Ida Adema langskwam om burgemeester Roderick van de Mortel te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.