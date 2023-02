Heusden krijgt monument om 100-jarig bestaan te markeren

De werkgroep Lichtmonument is samen met de Heusdense kunstenaar Theo van Dam aan de slag gegaan om de uitgangspunten voor het monument te vangen in een beeld. Het ontwerp en de gewenste locatie op het plein worden op donderdag 16 februari om 20.00 uur aan de inwoners gepresenteerd in Hart van Heuze. Het eeuwfeest is verder onder andere gevierd met de onthulling van een lichttafel in het gemeenschapshuis.