Hier in Breda mag je vissen (en dit moet je er voor doen)

Geen auto rijdt meer ongemerkt Oirschots industrie­ter­rein op door nieuwe, slimme camera’s

OIRSCHOT - Vroeger lagen de boeven in de bosjes te wachten tot het beveiligingsbedrijf klaar was met de ronde. Sinds de komst van een slim camerasysteem, dat vorige week vernieuwd is, zijn er nauwelijks inbraken meer op het Oirschotse bedrijventerrein De Stad.