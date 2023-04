Hier parkeer je de fiets tijdens Koningsdag 2023 in Breda

Politie vindt enorme hoeveel­heid drugs in Overloon en Heteren door verdachte die niet handsfree belt

Crystal meth met een straatwaarde van 2 miljoen euro, xtc, cocaïne. Agenten ontdekten op 1 april 2020 enorme hoeveelheden verdovende middelen in een vrachtwagen in Heteren en een vakantiehuisje in Overloon.