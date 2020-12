Hier worden elk jaar vele matrassen gerecycled: het ziet er misschien eenvoudig uit, maar er zijn miljoenen mee gemoeid

Dit is de ultieme droom van de prinses op de erwt: een stapel matrassen van zeker drie meter hoog waar zelfs zij lekker op zou kunnen slapen. Er is maar één minpuntje: het zijn oude, afgedankte matrassen. Honderden stuks: dik, dun, eenpersoons, twijfelaar of boxspring-formaat, van smoezelig tot vies. In deze onopvallende hal op het industrieterrein van Zeeland worden ze in rap tempo uit elkaar gehaald en verwerkt tot grondstoffen.