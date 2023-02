Hilvarenbeek doet een apel op het Rijk: ‘Ook statushouders van 65+ moeten kunnen inburgeren’

Heerkens grapt over zeldzame goal: ‘Links, rechts, met de kop: maakt mij niet uit’

Hij was geblesseerd, moest daarna toekijken vanaf de reservebank, keerde vrijdagavond na ruim drie maanden terug in de Willem II-basis, om vervolgens doodleuk zijn eerste doelpunt in meer dan drie jaar tijd te maken. Een heerlijke opsteker voor Freek Heerkens (33).