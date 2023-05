Historische schepen vertellen in Lieshout het verhaal van honderd jaar Wilhelminakanaal

Ons-kent-ons en mond-tot-mond tekent Lierops Peteyfest: ‘Dat is de kracht van het festival’

LIEROP - Van klein feestje in de tuin van een ouderlijk huis, is de organisatie van Peteyfest in veertien edities uitgegroeid tot een heus, opzichzelfstaand evenement. Het Lieropse evenement maakt dit jaar furore als weekendfestival. ,,Het dorpse, ons-kent-ons-gevoel, dat is gezellig.”