Hobbyschilder zoekt licht en omdat hij geen dakkapel mag bouwen staat hij bij de rechter

Geld & Geluk Kiki en Daniël zijn uit elkaar, maar delen huishouden: ‘Hebben absoluut geen financiële ruzie’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Kiki woont de ene helft van de tijd in hun huis, Daniël de andere. ‘Maar ik koop nog wel koffie voor hem.’

11:22