Hockeytopper tussen vrouwen van Den Bosch en SCHC eindigt onbeslist: ‘We hebben de winst op onze stick gehad’

Yibbi Jansen van de Stichtse bleek, zoals eerder al begin dit seizoen in de hoofdklasse het geval was, dé plaaggeest voor de Bossche vrouwen in de eerste topper na de winterstop. Ze scoorde een minuutje of drie voor tijd de gelijkmaker. Ze maakte trouwens na twee minuten in het eerste kwart ook de 1-0. Enkele minuten later was het weer 1-1 door een benutte strafcorner van Sanne Koolen. De hockeyster van Den Bosch zorgde even later met een bijna identieke corner linksonder van keepster Alexandra Heerbaart voor een 2-1 voorsprong. In het tweede kwart maakte Pien Dicke (SCHC) met het enige velddoelpunt de 2-2.

De vrouwen van Den Bosch waren zondag dicht bij de winst en de revanche voor de 1-3 nederlaag eerder in het seizoen aan de Oosterplas, maar drie minuten voor tijd vond ‘plaaggeest’ Jansen uit een corner toch nog het net achter Den Bosch-keepster Josine Koning.

,,Of we blij moeten zijn met dat ene punt of dat we hier punten laten liggen? Het voelt direct na de wedstrijd een beetje zuur omdat we met die 3 -2 heel dicht bij de overwinning waren”, reageert Maartje Krekelaar. ,,We hebben de winst op onze stick gehad. We hadden SCHC niet meer in onze cirkel moeten laten komen. Voor nu is het allemaal nog niet zo erg. Ik vind wel dat we te veel strafcorners tegen hebben gekregen. Dat is een puntje van aandacht.”

Gemengde gevoelens

De 3-2 na enkele minuten in het laatste kwart voor Den Bosch was een strafcorner-variant; een één-tweetje tussen Pien Sanders en Frédérique Matla mooi afgemaakt door Sanders. ,,We willen als Den Bosch altijd alles winnen”, zegt Matla nadat het toch nog 3-3 is geworden. ,,Ik heb gemengde gevoelens, maar ben blij dat ik in deze competitie-topper weer wat minuten heb gemaakt.”

De specialist van de sleep-push hockeyde in Bilthoven ongeveer een half uurtje. Ze liep in de eerste helft van het seizoen tijdens een training een blessure op aan het sleutelbeen. ,,Ik ben er zeker een maandje of vier uit geweest”, aldus Matla. ,,Voel mijn schouder na de wedstrijd nog wel een beetje. Ik hoop al met al dat we wijze lessen meenemen. We komen SCHC tijdens de Euro Hockey League volgende maand en misschien later in mei ook in de play-offs nog tegen.”

Den Bosch-coach Marieke Dijkstra kan leven met de 3-3: ,,Een gelijkspel voelt als gerechtigheid”, zegt ze. ,,Zowel de Stichtse als wij heeft niet zo heel veel grote kansen gehad. Jammer dat we die voorsprong op het laatst niet vast konden houden", vertelt de coach, die blij is met de rentree van Matla. ,,Ik hoop dat ze straks nog 100 mooie acties maakt en veel strafcorners kan slepen.”

Dan kan volgend weekeind al. Zondag staat op het terrein bij de Oosterplas in Den Bosch ‘die andere topper’ in de Hoofdklasse tegen Amsterdam op het programma. Den Bosch heeft na de nederlaag in Amsterdam in de eerste seizoenshelft iets recht te zetten. ,,Of Amsterdam na ons gelijkspel van vandaag de lachende derde is? Dat moeten ze volgende week maar eens bewijzen als ze bij ons te gast zijn”, reageert Krekelaar. ,,Dat wordt zeker een mooi potje.”