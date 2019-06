Hoe Brabant de wilde bond van het vrouwenvoetbal de mond snoerde

Wild voetbal wordt het genoemd door de KNVB, de wedstrijden die 25 vrouwenteams in het seizoen 1970-1971 in Brabant onderling spelen. De clubs in Uden, Gemert, Helmond, Handel, Bakel, Empel en Sint-Michielsgestel dragen namen als Boeuf Girls, Belinda, Iduna, Linde Girls, FC Treurenburg en FC Victoria. Ze gaan hun gang, vaak op een ‘aardappelveld’, zonder toestemming van de bond, zonder verplichtingen aan de KNVB.



Méér dan een halve eeuw keert de voetbalbond vrouwenvoetbal dan al de rug toe, maar in de winter van 1971 komt de ommekeer. In januari 1971 neemt jonkheer ir. Herbert van Foreest het initiatief, hartstochtelijk bijgestaan door zijn vrouw. Hun dochter voetbalt bij FC Victoria in Sint-Michielsgestel. Van Foreest vreest dat het vrouwenvoetbal een ongewenste richting inslaat als de initiatieven in Zeeland verdere navolging krijgen. ,,Met die mensen uit Zeeland gaat het damesvoetbal de kant van de commercie op. Aansluiting bij de KNVB is daarom belangrijk’’, betoogt Van Foreest.