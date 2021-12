Hoe de Efteling van gastheer naar handhaver ging: ‘Maar dan wel op de Eftelingmanier’

Hij heet Erik Sanders en hij is dé man als het om de coronaregels in de Efteling gaat. Al bijna twee jaar zorgt hij er, samen met een speciaal samengesteld team, voor dat de maatregelen van de overheid worden doorgevoerd in het park.



Zo liet hij twee maanden terug 2 kilometer aan spatschermen verwijderen. ,,Was in één nacht gebeurd. Nu zijn we vier nachten bezig om ze allemaal weer terug te plaatsen.”



Frustrerend, maar wat moet dat moet. Want de Efteling is verplicht alle regels te implementeren in het park. Of mensen zich er vervolgens aan houden is een tweede. Een spanningsveld dat steeds meer onder druk komt te staan.



Want ook de Efteling ziet dat de regels slechter worden nageleefd. En wat het attractiepark nooit wilde, is nu toch aan het gebeuren: van gastheer naar handhaver. ,,Maar dan wel op de Eftelingmanier.”