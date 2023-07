Hoe sappig wil je het hebben: het druipt er vanaf bij glaskunst Emmy van de Grift

Van trooste­loos bedrijfs­ter­rein naar levendig wijkje: metamorfo­se voor Toren­straat in Waalwijk

WAALWIJK - Het troosteloze bedrijfscomplex aan de Torenstraat in Waalwijk moet veranderen in een levendig wijkje met 70 woningen. Het is een bijzonder gebied, met monumentale blikvangers en de A59 nabij. De puzzel lijkt ver gelegd.