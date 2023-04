Hoe zit dat met crimineel geweld in de regio en uit welke beker dronk Breda?

Zo zag het vroeger in Eersel, Steensel en Duizel eruit: ‘Die foto’s krijg je nu niet meer gemaakt’

EERSEL – Boerderijen midden in het centrum, nieuws werd mondeling verteld en mensen hadden tijd voor elkaar. Vroeger was alles anders, volgens Hendrik van der Aalst van het Kempenmuseum in Eersel. Dit is te zien in de fototentoonstelling Klik met het verleden.