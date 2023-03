Volledig scherm Amber Eggenkamp uit Oijen speelt mee met 'Robin Hood de musical’ in Theater De Lievekamp in Oss. © Van Assendelft Fotografie

Die gerieflijke cast-bus waarin haar medeacteurs zondag vanuit Amsterdam naar Oss komen afzakken, nee, die hoeft ze niet te pakken. Amber Eggenkamp, veertien lentes jong, woont immers in Oijen en dus zullen paps en mams haar naar De Lievekamp chaufferen zoals ze al zeker tien jaar lang dochterlief van repetitie naar training en auditie rijden. Want hun Amber timmert al die jaren al aan de weg; eerst dansend, maar inmiddels ook zingend en acterend.

Laat je stem gelden

De havoleerling, derdejaars op het Rosmalense Rodenborch College, ‘swingt’ morgen dus een bijna-thuiswedstrijd. In ‘Robin Hood, de musical’, een productie van het Nationaal Jeugd Musical Theater, kruipt ze dit keer in de rol en de kleren van bendelid Eleonor. ,,In onze versie van Robin Hood spelen we niet het standaardverhaal. Bij ons draait alles om de strijd voor gelijkheid van de mens. De boodschap? Laat je stem gelden want elke stem telt. Da’s actueler dan ooit. Na afloop verkopen we digitale cast-albums; het geld gaat naar de Voedselbank.”

Dansen op K3

Zo jeugdig als ze nog is, heeft Amber (‘ik kan niet stilzitten’) feitelijk al heel wat actieve jaartjes op de dansteller. ,,Ik zat nog maar net op onze basisschool De Kleine Weide toen ik mijn eerste dansles in de Rosmalense Balletstudio Geraldine kreeg. In Oss kon dat zo jong niet. Nou, ik was meteen verkocht. Thuis danste ik voor de tv op K3, in Rosmalen was het allemaal wat gedisciplineerder en heel erg leuk tegelijk. Waar ik als vierjarige met twee uurtjes per week begon, zit ik nu al op bijna veertien uur.

Naar Fontys Dance Academy

,,Ik doe namelijk, ook bij Geraldine, de Vooropleiding Hedendaagse Dans. Wil na de havo naar de Fontys Dance Academy in Tilburg of het opleidingsinstituut van Lucia Marthas. Daarom koos ik in groep 8 ook voor het Rodenborch: onze school heeft de LOOT-status en geeft sporttalenten alle ruimte. Al is het wel veel geregel, gaat de wekker doordeweeks iets na half zes af, sta ik van kwart voor acht tot kwart voor tien op de dansvloer in Den Bosch en fiets ik naar Rosmalen waar m’n lessen om half elf beginnen. Ja, het is een heel gereis elke dag. Dat ik niet zonder mijn ouders zou kunnen.”

En ze kijkt even dankbaar als bewonderend naar vader Stefan en moeder Mariëlle, haar jarenlange taxichauffeurs die met hun autokilometers virtueel een paar keer de wereld rond geweest zijn. Mariëlle veranderde zelfs van baan, verruilde de Radboud in Nijmegen voor een Osse huisartsenpraktijk en ging minder werken. ,,Topsport doe je samen”, knipoogt ze naar haar enige kind.

Eerste rolletje in Efteling

Al dat dansen en acteren en zingen hebben eigenlijk altijd al als een soort drie-eenheid naast elkaar bestaan, vult Amber aan. D’r eerste gastrolletje had ze in De Efteling, in Sprookjesboom, de musical en ze zong in het Winter Efteling-kinderkoor. Vervolgens kwam de Oijense na een workshop bij theatermaker Mark van Haasteren in de wereld van de audities terecht. Na onder meer Sprookjessprokkelaar, Annie en Alice in Wonderland is Robin Hood nu aan de beurt. Met Amber als enige Brabantse. ,,Als swing moest ik wel vier rollen instuderen. Hartstikke leuk om één ervan nu in Oss te spelen.”

Quote ‘Topsport doe je samen’ Moeder Mariëlle