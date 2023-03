Hoera: het Stoffencircus in Bergen op Zoom gaat dit jaar wél door

indebuurt.nlJahoor, de knoop is doorgehakt: het Stoffencircus in Bergen op Zoom in maart 2023 komt er echt! Op zaterdag 25 maart strijkt de stoffenmarkt na jaren van afwezigheid weer neer op de Grote Markt.

Vorig jaar werden beide edities last minute afgelast. Er leek even uitgeweken te worden naar het parkeerterrein van de Zeeland, maar ook daar was geen vergunning voor. Maar voor 2023 lijken al die obstakels uit de weg.

Meer dan 50 kramen

“We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen”, aldus Wim van Poppelen die het Stoffencircus in Bergen op Zoom organiseert. “Vorig jaar liep het gewoon anders, maar onze samenwerking met de gemeente was goed. Die band is nu nog verder verstevigd. Het is fijn om weer als vanouds terug te zijn op de Grote Markt, en dat met meer dan vijftig kramen.”

Stoffencircus Bergen op Zoom 2023

De stoffenmarkt wordt gehouden op zaterdag 25 maart van 10.00 tot 16.30 uur. Deze editie geen tijd? Geen nood: volgens Wim komt de markt ook begin september naar Bergen op Zoom.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!