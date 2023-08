Hoevense bierbrouwerij houdt opnieuw bierfestival in Bovendonk

Oekraïense vluchtelin­gen wachten ‘al heel lang’ op oplossing Helmond voor problemen in opvang

HELMOND - De problemen in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Helmond spelen al ruim een jaar, de gemeente weet dat en lost ze niet op. Dat stellen bewoners en mensen in hun omgeving na de ED-publicaties over een angstcultuur.