Hof laat verdachte in enorme drugszaak vrij terwijl rechtbank net had bepaald dat hij vast moet blijven zitten

Gevaarlij­ke rotonde waar 17-jarige Jesse omkwam, aangepast: ‘Ik vraag me af of het nu wél veilig is’

VUGHT – Echt blij met de aanpassing van de gevaarlijke rotonde Esscheweg in Vught is hij niet. Daarvoor is het gemis van zijn zoon Jesse nog te groot. Daarnaast betwijfelt Michael de Krijger of de rotonde nu wél veilig is.