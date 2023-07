Honderden bestuurders gebruiken Zevenbergschen Hoek als verboden sluiproute

Staaldraad in speeltuin zorgt voor blauwe nek meisje (4): gemeente spant rood-wit lint

KAATSHEUVEL - Ouders van kleine kinderen in Kaatsheuvel die vlakbij de nieuwe speeltuin op het President Kennedyplein wonen, maken zich zorgen over de veiligheid. De speeltuin is prachtig, zeggen ze. ,,Maar de staaldraden rond de plantsoenen zijn levensgevaarlijk.”