Honderden boeren arriveren in Den Bosch: protest bij slotdebat in provinciehuis

VideoDEN BOSCH - Op de avond voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen protesteren de boeren. Honderden tractoren, toeterend en met borden en vlaggen, reden door Brabant om uiteindelijk te protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Al is daar maar plek voor een deel van hen. Op borden op de voertuigen staan leuzen als ‘Haagse stront steelt boer zijn grond’.

Onder meer in Waspik - waar een grote groep zich verzamelde - reden rond 19.00 uur tientallen voertuigen rond. Ze reden vanaf daar richting Sprang-Capelle, Waalwijk en Drunen. De groep boeren arriveerde zo'n uur later in Den Bosch. Een deel mag demonstreren bij het provinciehuis. Voor de rest is plek op de Pettelaarse Schans, even verderop.

Rond 20.30 uur zijn er enkele honderden boeren en andere betogers. Het wordt nog altijd drukker, er staat nog een flinke rij tractoren voorgesorteerd.

Debat in provinciehuis

In het provinciehuis is vanavond het laatste debat voor de verkiezingen, met landelijke politici als Mark Rutte (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks), Thierry Baudet (FVD), Joost Eerdmans (JA21), Attje Kuijken (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Sigrid Kaag (D66). Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging doet ook mee.

Tekst gaat verder onder de foto's.

Volledig scherm Grote drukte op de wegen in Den Bosch, terwijl het debat al bezig is. © René van der Lee

Volledig scherm Boeren gearriveerd bij het provinciehuis in Den Bosch. © René van der Lee

‘Stem laten horen’

Het debat is te zien op NPO1 vanaf 20.30 uur. In de buurt van het gebouw mogen enkele tractoren staan. ,,Voor alle andere tractoren hebben we plek op de Pettelaarse Schans. De afspraken zijn gedeeld met de organisatoren. We verwachten van hen dat zij dit met hun achterban communiceren”, aldus de gemeente Den Bosch.

Vooralsnog zijn nergens problemen gemeld. De boeren zijn boos vanwege onder meer het stikstofbeleid. Voorman van Farmers Defence Force Mark van den Oever heeft dinsdagmiddag opgeroepen om ‘nog één keer gas te geven’. Een Friese boer geeft daar maar al te graag gehoor aan. Als hij zijn bus met aanhanger op het veld bij het provinciehuis parkeert, zegt hij: ,,Ik heb net 210 kilometer gereden. Ik wil nog een keer mijn stem laat horen.”

Farmers Defence Force-lid Marcel Rijkers uit Landhorst is er ook. ,,Dit kabinet haalt de herfst niet. We staan hier om de kiezers op re roepen om morgen hun gezond verstand te gebruiken. En als dat morgenavond gebeurd is, pakken wij een pilske.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Quote Het slotdebat moet wel ongestoord door kunnen gaan, want het maakt deel uit van ons democra­tisch proces Gemeente Den Bosch

Volledig scherm Bij het provinciehuis zijn ook veel Forum voor Democratie-vlaggen te zien. © René van der Lee

Ruimte om te demonstreren

Ook de groep Toekomstboeren, die zich inzet voor duurzame landbouw, heeft zich gemeld om bij het lijsttrekkersdebat te demonstreren. Verder is er een protest van het Platform Stop Racisme. Zij zijn met zo'n twintig man. Een woordvoerder zegt: ,,Wij zijn tegen fascistische partijen en ook tegen de BoerBurgerBeweging, die heulen met hen mee.”

Den Bosch laat weten dat de boeren de ruimte krijgen om te demonstreren. ,,Tegelijk verwachten we van de demonstranten verantwoordelijk gedrag. Het slotdebat moet wel ongestoord door kunnen gaan, want het maakt deel uit van ons democratisch proces.”

Het beeld van protesterende boeren kennen we van de laatste jaren. Al vaker reden boze boeren met tractoren over (snel)wegen in de provincie. De voertuigen zijn voorzien van omgekeerde Nederlandse vlaggen en logo’s van groepen als Farmers Defence Force.

Volledig scherm Er zijn ook tegendemonstraties. © René van der Lee

Volledig scherm Boeren die met zeker honderd man hebben verzameld in Waspik onderweg naar het provinciehuis in Den Bosch. © Foto Persbureau Midden Brabant - Erik Haverhals

