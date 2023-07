Hoofdverdachte (32) van schietpartij in Roosendaal opgepakt in Spanje

In je eentje in de Baron: Heidi, Jasper en Mennie doen het bijna elke dag, nog voor de Efteling open is

KAATSHEUVEL - Of Heidi vaak in Baron 1898 stapt en vrijwillig 37,5 meter omlaagstort? Ja, vrijwel dagelijks. Als eerste en enige zit ze dan in het treintje, op de voorste rij, en test ze in alle vroegte de achtbaan. Hoort ze een tik, dan laat ze dat de monteurs weten.