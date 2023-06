‘Hoppend’ langs kunst en cultuur in de Wouwse dorpen

overzicht Amateurvoetbal De uitslagen, doelpunten­ma­kers en wedstrijd­ver­sla­gen van de nacompeti­tie van het zondagvoet­bal

De reguliere competitie is voorbij, maar voor sommige ploegen is het seizoen nog niet gespeeld. Tijdens de nacompetitie is het dromen van promotie óf vrezen voor degradatie. Lees hier wat er allemaal gebeurde op de zonovergoten velden. Hier een overzicht van alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen. Dit artikel wordt in de loop van de avond aangevuld.