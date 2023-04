Hornkamp is de eregast op feestelijke paaslunch Willem II: ‘Op naar de dubbele cijfers’

Seksuele voorlich­ting op Paaspop en ‘Wie wordt de nieuwe Bob Marley?’

SCHIJNDEL - Clitorissen en piemels schilderen, je nieuwe liefde vinden in de ontmoetmobiel of je uitleven op de Erfraojer hindernisbaan. Wie de artiesten op Paaspop beu is, komt aardig aan zijn trekken met de vele andere activiteiten op het festivalterrein. ,,Vanochtend heb ik nog een paar vrouwen alles over de clitoris uitgelegd.”