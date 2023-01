House of Animals wil álle honden weg bij Eerselse fokker: ‘Geen vertrouwen in goede behandeling’

DEN HAAG/EERSEL – Dierenorganisatie House of Animals wil dat alle achtergebleven honden bij de hondenfokkerij in Eersel zo snel mogelijk worden weggehaald. De fokker zelf wil juist de honden terug die in bewaring zijn genomen.