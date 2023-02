Volledig scherm Wethouder Thierry de Heer (rechts) met leerlingen uit groep 7/8 van basisschool Ste. Marie die hij een gastles over duurzaamheid heeft gegeven. © Pix4Profs-Ron Magielse

Dit gebeurde in het kader van de Nationale Warme Truiendag. Wat de wethouder opviel was dat de 25 kinderen goed op de hoogte waren over het klimaat en duurzaamheid. Co2, en opwarming van de aarde waren geen onbekende begrippen voor de kinderen. „Wie heeft er thuis zonnepanelen en dubbelglas”, vroeg De Heer, die voor een uurtje onderwijzer mocht spelen. Bijna alle vingertjes gingen in de lucht. En hoe was het met het schoolgebouw in Huijbergen gesteld.

De Heer kwam erachter dat daar nog het een en ander aan scheelde. Het gebouw beschikt niet over zonnepanelen en slechts in een paar ruimtes is er dubbelglas. „Dat is niet zo best, dus daar moeten we als gemeente toch maar wat aan gaan doen”, reageerde de wethouder bijna verontschuldigend. Hij vertelde dat ook planten in de leslokalen voor de nodige zuurstof kunnen zorgen. Helaas waren er in het leslokaal geen planten te bespeuren. Hoewel de kinderen lieten horen op de hoogte te zijn van de milieuproblematiek vonden ze het niet fijn dat ze thuis korter onder de douche mogen staan en dat de thermostaat een paar graadjes lager staat.

De Heer gaf het goede voorbeeld. „Lekker een warme trui aan doen. Op mijn kantoor in het gemeentehuis in Hoogerheide staat de verwarming uit. Soms een beetje koud maar dat went wel.” De kinderen waren eerlijk in hun antwoorden en lieten horen dat ze liever met de auto naar Hoogerheide worden gebracht, in plaats van te fietsen. Toch was De Heer tevreden over de bewustwording van de kinderen over de toestand van klimaat, milieu en duurzaamheid.