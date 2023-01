‘Huisartsenpost Oss, ik weet het ook niet meer’

‘We zien een zorgin­farct op ons afkomen, een tsunami van ellende waar we geen adequaat antwoord op hebben’

BREDA - Er is een groot tekort aan huisartsen, terwijl de werkdruk in de praktijken al zo hoog is. Tijd voor actie, vindt de Bredase huisarts Ronald Roothans, want anders dreigt de zorg vast te lopen. ,,We gaan het niet redden op de manier waarop we nu werken.”

